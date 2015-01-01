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कम नहीं हो रहा किसानों का गुस्सा:मोगा, निहालसिंह वाला, फरीदकोट, कोटकपूरा जैतो समेत 19 जगहों पर धरने, यातायात ठप

मोगा2 घंटे पहले
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  • कृषि कानूनों और पराली जलाने संबंधी नए अध्यादेश के खिलाफ किया प्रदर्शन
  • 4 घंटे ठप रही वाहनों की आवाजाही, सिर्फ एंबुलेंस को आने-जाने की थी छूट
  • जब तक कृषि कानून रद नहीं होंगे, तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे

किसान, मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगुआई में वीरवार को मोगा में लुधियाना-फिरोजपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर किसान विरोधी बिलों को रद करने की मांग करते केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोगा में वीरवार को पूर्व घोषित 7 स्थानों की बजाए किसान 11 जगह सड़कों पर 4 घंटे डटे रहे। इसी तरह फरीदकोट में भी आठ विभिन्न स्थानों पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। इस तरह कुल मिलाकर 19 जगह किसानों ने जाम लगाया।

फरीदकोट में किसान संगठनों ने बठिंडा-अमृतसर नेशनल हाईवे पर धरना लगाकर करीब 4 घंटे तक जाम रखा। जबकि कोटकपूरा के श्री अमृतसर बठिंडा हाइवे पर कोटकपूरा मोगा रोड पर फ्लाइओवर ब्रिज के पास प्रदर्शन करते हुए मोगा कोटकपूरा रोड जाम किया। इसके अलावा भाकियू के एक ग्रुप द्वारा कोटकपूरा जैतो रोड पर गांव रोमाना अलबेल सिंह में मुख्य सड़क पर जाम लगाया गया, जबकि भाकियू एकता ने कोटकपूरा के मुख्य चौक में जाम लगाया।

किसान नेता बिंदर सिंह गोलेवाला और गुरमीत सिंह गोलेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है इसका सबूत केंद्र ने किसानों द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगाए धरनों की आड़ में पंजाब में मालगाड़ियों की एंट्री बंद करके दिया है। उन्होंने प्रांतीय कमेटी के फैसले अनुसार रेलवे स्टेशन के अंदर चल रहे पक्के धरने को बाहर पार्किंग में शिफ्ट कर दिया है। मोगा जिला सचिव राणा रणबीर सिंह ठठा व जोन धर्मकोट के अध्यक्ष हरबंस सिंह शाहवाला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खेती क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए तीन कानून पास करके किसान विरोधी होने का सबूत दिया है तथा किसानों को तोड़ने के लिए एक और आर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें पराली जलाने वाले किसान को एक करोड़ रुपए जुर्माना व पांच वर्ष की कैद की व्यवस्था की गई है।

किसानों की ओर से लगाए लगए 4 घंटे धरने से यातायात ठप रहा, केवल एंबुलेंस को छूट रही। इस मौके मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के सदस्य भी भारी संख्या में किसानों को धरने में शामिल हुए। मोगा फिरोजपुर रोड पर 2 जगह व एक शहर में मेन चौक पर धरना दिया गया। इस दौरान जिले में 7 जगह पर चल रहे पक्के धरने भी जारी रहे।

दूसरी ओर निहालसिंहवाला में मेन चौक में किसान मजदूर मेडिकल एसोसिएशन प्रोडक्शन कुल किसान सभा की ओर से किसानों मजदूरों ने 12 से 4 बजे तक धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते राजवीर सिंह खालसा, कामरेड जगजीत सिंह, डाॅ. हरगुरप्रताप, गुरमेल माछीके ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों मजदूरों दुकानदारों के साथ नए बिल लेकर कॉरपोरेट घरानों को सहायता कर रही है। किसान मजदूर दुकानदारों के खिलाफ लाए बिलों को रद करवाकर ही दम लेंगे।

फिरोजपुर से मोगा व लुधियाना एनएच पर 3 की बजाय 5 धरने दिए गए
वीरवार को गांव दुन्ने के पास मेन हाईवे पर नहर से जाने वाली लिंक सड़क की आवजाई ठप कर दी थी। मेन चौक पर अमृतसर रोड की तरफ चर्च के बाहर भी किसानों ने धरना दिया। इसके बाद मोगा- लुधियाना रोड पर किसानों ने अजीतवाल क्षेत्र में धरना दिया। इसके पूर्व घोषित 3 स्थानों की बजाय 5 स्थानों पर हाईवे जाम किया गया। इसके अलावा मोगा-कोटकपूरा रोड पर बाघापुराना, राजेआणा व समालसर पर धरने दिए गए, जो पूर्व घोषित 2 के स्थान पर 3 स्थानों पर दिए गए। मोगा- जालंधर रोड पर 2 तथा मोगा अमृतसर रोड पर भी 2 स्थानों पर धरने दिए।

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