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चुनाव काे लेकर सतर्कता:जलालाबाद में हिंसा के मद्देनजर मोगा पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

मोगा5 घंटे पहले
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  • नामाकंन पत्र वाले स्थानों पर डीएसपी समेत पुलिस मुलाजिम तैनात

जिले में होने वाली नगर निगम व नगर पंचायत के चुनावों को लेकर बुधवार को पुलिस द्वारा शांति पूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के मकसद के मोगा, बधनी कलां, निहाल सिंह व कोटइसेखां में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मंगलवार को चुनावों से पहले जलालाबाद में दो पक्षों में हुई हिंसा के बाद से मोगा पुलिस अलर्ट हो गई है।एसएसपी हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि मोगा, बधनी कलां, निहाल सिंह व कोटइसेखां में जहां नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं, वहां डीएसपी समेत आठ से दस पुलिस मुलाजिम तैनात कर दिए गए हैं।

बुधवार की सुबह डीएसपी सिटी बरजिंदर सिंह भुल्लर की अगुवाई में सिटी वन, सिटी साउथ, फोकल प्वाइंट चौकी, थाना सदर, थाना चड़िक के एसएचओ समेत पुलिस मुलाजिमों द्वारा शहर के जोगिंदर सिंह चौक से लेकर मेन बाजार, शेखांवाला चौक, तीन नंबर चुंगी, कोटकपूरा बाइपास रोड, पुराना मोगा, डीएम काॅलेज रोड, गीता भवन चौक, अमृतसर रोड पर फ्लैग मार्च निकाला गया।

इसी तरह कोटइसे खां में डीएसपी सुबेग सिंह की अगुवाई में थाना कोटइसेखां, थाना फतेहगढ़ पंजतूर, थाना मैहना व थाना धर्मकोट के एसएचओ समेत पुलिस मुलाजिमों ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं कस्बा बधनी कलां व निहाल सिंह वाला में डीएसपी परसन सिंह की अगुवाई में थाना अजीतवाल, बधनी कलां, निहाल सिंह वाला, दीना साहिब चौकी, बिलासपुर चौकी, लोपों चौकी पुलिस मुलाजिमों द्वारा दोनों कस्बों में फ्लैग मार्च निकाला गया।

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