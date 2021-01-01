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अंतिम संस्कार:दिल्ली सिंघु बॉर्डर पर डटी रही मोगा की सुखदेव कौर महेसरी की मौत, हुआ अंतिम संस्कार

मोगा5 घंटे पहले
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दिल्ली चल रहे किसान आंदोलन के दौरान मोगा जिले के गांव महेसरी से बीबी सुखदेव कौर महेसरी (70) ने गत मंगलवार को अंतिम सांस ली। लगभग ग्यारह दिन सिंघू बार्डर पर लगे किसान मोर्चो में दिन रात शामिल होने वाली बीबी सुखदेव कौर महेसरी वहां बीमार हो गईं थीं। किसान आंदोलन में जहां माता सुखदेव कौर ने ख़ुद हाज़िरी लगवाई, वहीं उसके पुत्र, पोतरे और रिश्तेदार भी हिस्सा ले रहे हैं। अंतिम संस्कार के मौके पर सुपुत्र सरूप सिंह, सुखपाल सिंह, रमनजीत सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर जगराज सिंह, सुखजिंदर महेसरी, आत्मा सिंह, जसवीर सिंह सीरा, सतनाम सिंह, लखवीर सिंह राजू, तरलोचन सिंह आदि उपस्थित थे।

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