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मारपीट:नाबालिगा से छेड़छाड़ का मां ने विरोध किया तो की मारपीट, जख्मी

मोगा2 घंटे पहले
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गली में बैडमिंटन खेलते समय नाबालिगा से पड़ोस में बन रहे निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे युवक द्वारा छेड़छाड़ करने पर लड़की ने मां से शिकायत की। विरोध करने पर निर्माणाधीन मकान के मालिक व मजदूरों ने मां-बेटी काे मारपीट करके घायल कर दिया। घायलों को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। युवती की मां ने बताया कि उसकी 16 साल की बेटी शुक्रवार की शाम को गली में अन्य सहेली के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। इस दौरान एक युवक जबरन आकर पहले उससे टकराया, बाद में छेड़छाड़ करने लगा। बेटी ने आवाज लगाकर उसे पुकारा तथा अपने साथ हुई हरकत के बारे में जानकारी दी। उसने उक्त युवक की हरकत का विरोध किया तो उन लोगों ने उसे तथा उसकी बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया तथा बालों से पकड़कर घसीटा गया। बाद में घायलों अस्पताल में दाखिल करवाया गया।

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