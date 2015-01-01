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सम्मान:नर्मता सिंगला को अग्रवाल समाज सभा ने किया सम्मानित

मोगा3 घंटे पहले
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दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस कारण अग्रवाल समाज में हर्ष की लहर है। अग्रवाल समाज सभा की समस्त टीम नम्रता सिंगला को अपने जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छूने की शुभकामनाएं देती है। यह बात डॉ. अजय कंसल पंजाब प्रधान अग्रवाल समाज सभा ने सभा की ओर से नम्रता सिंगला को सम्मानित करते कही। उन्होंने कहा कि समाज के मेहनती बच्चों को सभा सम्मानित करती आई है। नम्रता सिंगला के परिवार वालों ने सभा अध्यक्ष का खास तौर पर धन्यवाद किया। इस अवसर पर पीएम मित्तल, राकेश मित्तल, ऋषि राज गर्ग, रोहित जिंदल, मनोज बंसल, आदि उपस्थित थे।

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