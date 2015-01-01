पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धर्म रक्षा मंच:अब कड़ाके की सर्दी में बेसहारा गौवंश का सहारा बना धर्म रक्षा मंच

मोगा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर की सड़कों पर बेसहारा घूमने वाली गोवंश को धर्म रक्षा मंच की ओर से आज भी हरा चारा डालने की सेवा जारी है। मंच के अध्यक्ष सोनू अरोड़ा ने बताया कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है ऐसे में जो सड़कों पर बेसहारा गोवंश रहती हैं, उनको हरा चारा डालने के साथ गुड़ सेवा भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि गोवंश की सेवा से उत्तम कोई सेवा नहीं है। सोनू अरोड़ा ने नगर निगम से मांग की कि जो सड़कों पर बेसहारा गोवंश घूम रही हैं उनको सरकारी गौशाला में भेजा जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें