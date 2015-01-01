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मीटिंग:अब घर बैठे ही दुरुस्त करवा व बनवा सकेंगे अपना वोट

मोगा4 घंटे पहले
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  • भारतीय चुनाव आयोग ने वोटरों की सहूलियत के लिए जारी किए वेबसाइट www.nvsp.in और टोल फ्री नंबर 1950
  • अतिरिक्त जिला चुनाव अफसर ने राजसी पार्टियों के नुमाइंदों से की मीटिंग

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अफसर अनीता दर्शी ने बताया कि भारत चुनाव कमिशन ने 1 जनवरी 2021 के आधार पर वोटर सूची के संशोधन का काम शुरू किया है। वह वीरवार को राजसी पार्टियों के प्रतिनिधियों से बैठक कर रहीं थीं। उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों की उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 साल या इससे अधिक है और उनकी वोट नहीं बनी, उनको अपनी वोट बनाने के लिए भारत चुनाव कमिशन ने 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक का समय दिया है। इस समय के दौरान अपने संबंधित एसडीएम दफ्तर में जाकर अपनी नई वोट का फार्म भर कर दिया जा सकता है।

इसके अलावा भारत चुनाव कमिशन की वेबसाइट www.nvsp.in और जाकर घर बैठे ही ऑनलाइन फार्म भी भर सकते हैं। अगर फिर भी किसी किस्म की परेशानी आती है तो 1950 टोल फ्री नंबर पर मुफ्त फोन करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मीटिंग में शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कुलदीप सिंह जोगेवाला, सीपीआई एम की तरफ से करनैल सिंह भंमरा, सीपीआई की तरफ से जगसीर सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से हरविन्दर सिंह, आप की तरफ से नवदीप सिंह और संजीव कोछड़, एनसीपी की तरफ से वनीत शर्मा और भाजपा की तरफ से गगनदीप सिंह, जिला लोक संपर्क अफसर प्रभदीप सिंह नत्थोवाल, जिला चुनाव तहसीलदार बरजिन्दर सिंह उपस्थित थे।

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