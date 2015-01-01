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धरना:खाद न मिलने पर माल गोदाम से बाहर जाने के रास्ते पर बैठे सहकारी सोसायटियों के अधिकारी व किसान

कोटकपूरा4 घंटे पहले
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पिछले कई दिनों से क्षेत्र में चल रही यूरिया खाद की किल्लत व खाद की कथित कालाबाजारी की चर्चाओं के बीच वीरवार को कोटकपूरा रेलवे स्टेशन पर खाद का रैक आने के बाद क्षेत्र की सहकारी सोसायटियों ने अधिकारियों पर खाद की बंदरबांट करने का आरोप लगाकर माल गोदाम के बाहर निकलने के रास्ते पर धरना लगाकर खाद से भरे वाहनों को माल गोदाम से बाहर नहीं जाने दिया। उधर सहकारी सभाओं के

कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन जैसा कदम उठाने की सूचना मिलते ही किसान संगठनों के कार्यकर्ता भी माल गोदाम पहुंचकर धरने में शामिल हो गए व उन्होंने भी कोटकपूरा के खाद विक्रेताओं पर अधिकारियों से मिलीभगत कर खाद की कालाबाजारी करने के आरोप लगाए। शाम करीब पांच बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ।

गेंहूं की फसल की बीजाई के बाद फसल के लिए यूरिया डालने का उपयुक्त समय होने के कारण खाद की बढ़ी मांग की आपूर्ति न हो पाने के कारण किसानों में पिछले कई दिनों से छटपटाहट पाई जा रहा थी। पहले किसान आंदोलन के कारण माल गाड़ियां बंद होने के कारण खाद की आपूर्ति काफी देर से शुरू हुई थी। लेकिन अब कई दिनों से लगातार हो रही आपूर्ति के बावजूद किसानों को जरूरत लायक खाद नहीं मिल पा रही थी। किसानों का आरोप था कि व्यापारी व अधिकारी मिलीभगत कर खाद को किसानों तक सही भाव पर सहकारी सभाओं के माध्यम से पहुंचाने की बजाय इसकी किल्लत खड़ी कर रहे हैं।

आरोप-मार्कफेड के अधिकारी खाद कम आने का बहाना बना सोसायटियों को यूरिया देने से आनाकानी कर रहे, निजी व्यापारियों को खाद उठवा रहेॉप्रदर्शन में शामिल सहकारी सभाएं कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष बलविंदर सिंह, प्रांतीय प्रेस सचिव मनतार सिंह, जसकरण सिंह व कुलविंदर सिंह ने बताया कि जिले में खाद आपूर्ति का 75 प्रतिशत कोटा मार्कफेड के पास व 25 प्रतिशत कोटा इफ्को के पास है मार्कफेड को ही सोसायटियों को यूरिया की आपूर्ति करनी होती है लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार खाद के रैक लगने के बावजूद अधिकारी उन्हें पर्याप्त यूरिया उपलब्ध नहीं करवा रहे जबकि बाजार में किसानों को यही यूरिया खाद ब्लैक में आम मिल रही है। आज रैक लगने की सूचना पर वह खाद लेने आए तो यहां उपस्थित मार्कफेड के अधिकारी खाद कम आने का बहाना बनाकर उन्हें खाद देने से आनाकानी करने लगे जबकि निजी खाद व्यापारियों को खाद उठवाई जा रही है।

कोटकपूरा रेलवे स्टेशन पर यूरिया से भरी मालगाड़ी का रैक लगने पर जुटे

गुरुवार को कोटकपूरा के रेलवे स्टेशन पर आई यूरिया से भरी मालगाड़ी का रैक लगने पर क्षेत्र की सहकारी सभाओं के कर्मचारी व किसान बड़ी संख्या में खाद लेने माल गोदाम पहुंच गए लेकिन वहां उपस्थित खाद वितरण के लिए जिम्मेदार मार्कफेड के अधिकारी ने उन्हें खाद देने से आनाकानी कर बहाने बनाने शुरू कर दिए। जब सहकारी सभाओं के कर्मचारियों ने उनसे खाद सप्लाई के रिकार्ड दिखाने को कहा तो अधिकारी इंकार करने लगे। मामले में किसी बड़े घपले को देखते हुए सहकारी सभाओं के कर्मचारियों ने माल गोदाम से खाद बाहर ले जाने वाले रास्ते पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर शाम इनको मनाने को कृषि विभाग के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, एडीओ कुलदीप सिंह, नवप्रीत सिंह, शुभकरण सिंह, डीएसपी बलकार सिंह संधू, एआरओ सुखजीत सिंह बराड़ पहुंचे। देर रात तक उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने माल गोदाम के अंदर से बाहर निकल कर शहर की माल गोदाम रोड पर डेरा जमा लिया। वहीं कंबल रजाइयां व गद्दे मंगाकर रात को बैठ गए।

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