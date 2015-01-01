पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पोस्टमार्टम:रसोई में चाय बनाने गई वृद्धा झूलसी, इलाज के दौरान मौत

मोगा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान 8 दिनों तक जिंदगी से संघर्ष करते दम तोड़ा

गैस चूल्हे पर चाय बना रही वृद्धा के कपड़ों को अचानक आग लगने से वह झुलस गई। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। इलाज के दौरान वीरवार की सुबह निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। थाना मैहना के एएसआई नैब सिंह ने बताया कि गांव डाला निवासी जोगिंदर सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसकी माता (95) गुरदेव कौर 10 दिसंबर को घर में अकेली थी। जबकि वह किसी

जरूरी काम से घर से बाहर गया था। दोपहर को 12 बजे माता अपने लिए चाय बनाने रसोई में गई तो गैस चूल्हे पर चाय बनाने लगी तो अचानक माता के कपड़ों को आग लग गई। माता ने शोर मचाया तो पड़ोसियों ने आकर माता के कपड़ों को लगी आग बुझाया तथा उसे फोन पर सूचित किया। इसके बाद माता को मैडी सिटी अस्पताल में लाकर दाखिल करवाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी माता की वीरवार की सुबह नौ बजे मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को देने पर उसके बयान पर 174 की कार्रवाई करते हुए शव का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें