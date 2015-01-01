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कार्रवाई:70 लीटर लाहन समेत एक काबू, मामला दर्ज

कोटकपूरा2 घंटे पहले
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थाना जैतो पुलिस ने गांव सेवेवाला में कार्रवाई के दौरान एक घर में दबिश देकर वहां से बड़ी मात्रा में लाहन बरामद की। लाहन रखने वाला आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया है। थाना जैतो के एएसआई जगसीर सिंह को गश्त दौरान गुप्त सूचना मिली कि गांव चंदभान का रहने वाला सतनाम सिंह गांव सेवेवाला में अपने एक घर पर शराब बेचता है।

इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर वहां से करीब 70 लीटर लाहन बरामद की। आरोपी सतनाम सिंह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सतनाम सिंह पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

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