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कोरोना का कहर:मोगा व फरीदकोट में कोरोना से एक-एक मौत, 30 नए संक्रमित, दोनों जिलों में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 145

मोगा3 घंटे पहले
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वीरवार को मोगा और फरीदकोट में एक-एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। इस दौरान मोगा में मरने वालों की संख्या 83 हो गई, जबकि 6 नए केस आए हैं और दो मरीज ठीक हुए। ऐसे में अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 2484 हो गई है। अब कुल एक्टिव मामले 34 हो गए हैं। सेहत विभाग से मिली जानकारी अनुसार कस्बा बधनी कलां की 34 वर्षिय महिला जो लीवर रोग से भी पीड़त थी और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जेरे इलाज थी की वीरवार को मौत हो गई।

इसी तरह फरीदकोट में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 62 तक पहुंच गया है। कोविड-19 के जिला मीडिया कोआर्डिनेटर डाॅ. प्रभदीप सिंह चावला ने बताया कि 24 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, इन मामलों को मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3297 हो गई है। आज 15 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या अब 156 हो गई है।

आज स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 216 व्यक्तियों के कोरोना जांच के लिए सैंपल एकत्रित कर जांच को भेजे। मोगा के सिवल सर्जन डाॅ. अमरप्रीत कौर बाजवा ने कोरोना मामलों की जिले में स्थिति बारे बताते कहा कि वीरवार तक सेहत विभाग ने कुल 60914 करोना सैंपल एकत्रित किए हैं, जिनमें से 46071 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है और 268 की रिपोर्ट का इंतजार है।

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