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गश्त:चोरी की स्कूटी समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

मोगा3 घंटे पहले
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चोरी की एक्टिवा समेत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है। थाना धर्मकोट के हवलदार नरिंदरजीत सिंह ने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने गश्त के दौरान गांव नसीरेवाला में एक एक्टिवा सवार को रोक कर शक होने पर उससे स्कूटी के बारे में पूँछताछ करने पर चोरी की निकली। पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लेने के बाद आरोपी कुलविंदर सिंह निवासी किशनपुरा कलां को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया है।

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