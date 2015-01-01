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लूट का शिकार:प्राइवेट अस्पतालों से एक यूनिट एसडीपी के ~11000 देने पड़ रहे, जबकि सरकारी फीस सिर्फ 1000 रुपए

मोगा4 घंटे पहले
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  • प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन न होने से डेंगू मरीज लूट का शिकार होने के लिए मजबूर

इस साल कोरोना से आर्थिक पक्ष से टूट चुके लोगों के लिए डेंगू कहर बन कर आया है, क्योंकि प्लेटलेट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए उनको खूनदानी नहीं मिल रहे और मजबूरी में उनको प्राइवेट अस्पतालों से एसडीपी सेल लेने पड़ रहे हैं, जो उनको एक यूनिट 11000 रुपए में पड़ रहा है, जबकि सरकारी फीस सिर्फ 1000 रुपए है। यहां बता दें कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (एसडीपी) द्वारा एक डोनर 6-7 डोनरों की जरूरत पूरी कर सकता है और एक यूनिट से ही दस हजार से पच्चीस हजार तक प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए ज्यादातर डाॅक्टर मरीजों को एसडीपी ही लगवाने की सलाह दे रहे हैं।

खूनदानी संस्थाओँ ने सिविल अस्पताल में प्लेटलेट्स एफरेसिस मशीन की मांग की

इस संबंधी बुधवार को सिविल सिविल अस्पताल में खूनदानी संस्थाओं ने सरकार से सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में एफरेसिस मशीन लगाने की मांग करते कहा कि सिर्फ 18 लाख की यह मशीन उपलब्ध होने से जिले के लोगों को बड़ा फायदा होगा और उनकी आर्थिक लूट खत्म होगी। रुरल एनजीओ के प्रधान दविंदरजीत सिंह गिल, समाज सेवा सोसायटी के प्रधान गुरसेवक सिंह सन्यासी, सरबत दा भला के प्रधान महिंद्रपाल लूंबा और चेयरमैन हरजिंदर सिंह चुगावां, ब्लड सेवा के प्रधान राजवीर सिंह गिल साफूवाला, भाई घनैया ब्लड डोनर क्लब के प्रधान गुरनाम सिंह लवली और सीटी ब्लड हेल्प के प्रधान कपिल भारती ने बताया कि खूनदानी संस्थाएं पिछले कई सालों से लगातार सरकार से एफरेसिस मशीन की मांग कर रही हैं परंतु सरकार ने इस मांग की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने बताया कि जिले की खूनदानी संस्थाओं द्वारा इस संबंधी गुरुवार को सेहत मंत्री पंजाब, सेहत सचिव और मुख्यमंत्री पंजाब को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा पत्र भेजने का फैसला किया गया है। उन्होंने जिले के विधायकों से भी अपील की कि वह अपने जिले के लोगों की सुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों से तालमेल करके अगले डेंगू सीजन से पहले ब्लड बैंक में एफरेसिस मशीन लगवाने की पहल करें। इस मौके बलजिंदर सिंह घल्लकलां, दविंदरवीर सिंह लंढेके और जसप्रीत सिंह चुघ्घा भी उपस्थित थे।

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