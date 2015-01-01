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सीवरेज विभाग:वार्ड 41 के लोग पानी की निकासी न होने से परेशान

मोगा2 घंटे पहले
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वार्ड नंबर 41 के तहत आती न्यू टाउन गली नंबर 5 में पिछले 5-6 महीनों से बंद पड़ी गली की नालियों में खड़े गंदे पानी की निकासी न होने के चलते मोहल्ला वासियों में रोष पाया जा रहा है। मोहल्ला वासियों का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। कई बार नगर निगम में नालियों की सफाई करने के लिए सीवरेज विभाग को शिकायत दर्ज करवाई और एक दो बार तो सीवरेज को साफ करने वाले कर्मचारी आए लेकिन आगे से सीवरेज बंद होने के चलते वह निराश होकर लौट गए। मोहल्ला वासी दविंदर ग्रोवर, अरुण सूद, सूरज मित्तल, सनी सिंगला, ललित नारंग, अरुण सिंगला, गगन जैन ने कहा कि वह सफाई न होने के चलते लंबे समय से परेशानी का सामना कर रहे हैं।

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