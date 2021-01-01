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हादसे में मौत:कार व मोटरसाइकिल की टक्कर से व्यक्ति की माैत

फरीदकोट5 घंटे पहले
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फरीदकोट की तलवंडी रोड पर पूल के पास कार व मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर आरोपी कार चालक पर मामला दर्ज किया है। गांव हरीएवाला वासी कुलदीप सिंह द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार किसी काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल पर गांव मुदकी जाकर लाैटते समय दो फरवरी को शाम करीब साढ़े छह बजे उसके भाई कुलविंदर सिंह के मोटरसाइकिल को फरीदकोट की तलवंडी रोड फ्लाईओवर पर फरीदकोट से आ रही कार ने टक्कर मार दी।

इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए कुलविंदर सिंह को उपचार के लिए मेडिकल काॅलेज फरीदकोट ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान कुलविंदर सिंह की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कुलदीप सिंह के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए कार चालक गांव मुदकी जिला फिरोजपुर वासी गुरप्रीत सिंह को नामजद कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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