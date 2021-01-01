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गिरफ्तारी:नशा तस्करी के केस में जमानत पर छूटा व्यक्ति 180 ग्राम हेरोइन समेत काबू, मामला दर्ज

मोगा2 घंटे पहले
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  • एसटीएफ मोहाली की टीम ने 11.5 किलो हेरोइन समेत पकड़ा था

ढाई साल पहले 11.5 किलो हेरोइन की तस्करी के मामले में मोहाली की अदालत से पित्ते में पथरी का बहाना बनाकर जमानत लेने के बाद जेल से बाहर आया व्यक्ति फिर नशा तस्करी करने लगा। मोगा की नारकोटिक सेल द्वारा उसे बाइक से जाते समय 30 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार कर किया गया है। उसकी निशानदेही पर 150 ग्राम और हेरोइन बरामद हुई।

आरोपी के खिलाफ पहले से चार नशा तस्करी के केस चल रहे हैं। नारकोटिक सेल इंचार्ज के कश्मीर सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा शनिवार को थाना सदर क्षेत्र में पड़ते गांव डगरू में गश्त के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर उसकी तलाशी लेने पर 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने हेरोइन व बाइक को कब्जे में लेने के बाद आरोपी जरनैल सिंह निवासी मल्लांवाला जिला फिरोजपुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके पास से रविवार की सुबह डेढ़ सौ ग्राम और हेराेइन बरामद हुई।

नारकोटिक सेल के डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि तस्कर जरनैल सिंह को 16 मई 2018 को एसटीएफ मोहाली ने साढ़े 11 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार कर किया था। बाद में आरोपी को जेल भेज दिया गया था। आरोपी ने वकील के जरिए अदालत में जमानत याचिका लगाई। इसमें मेडिकल ग्राउंड लेते हुए पित्ते में पथरी बताकर गिरफ्तारी के ढाई साल बाद मोहाली की अदालत से 16 नवंबर 2020 को जमानत ले ली।

जबकि साढ़े 11 किलो हेरोइन तस्करी का मामला अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा तीन और केस उसके खिलाफ दर्ज हैं। आरोपी जमानत पर जेल से छूटने के बाद फिर से हेरोइन तस्करी का धंधा करने लगा। मोगा पुलिस ने उससे अब कुल 180 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस पूछताछ में जुटी है कि तस्कर हेरोइन कहां से खरीदकर लाता है और मोगा में किसे बेचने आ रहा था, जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

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