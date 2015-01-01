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धर्म:राम शरणम् आश्रम में प्रार्थना सभा आयोजित

मोगाएक घंटा पहले
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श्रीराम शरणम् आश्रम में वीरवार रात्रि विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन श्रद्धाभाव के साथ किया गया। भारी संख्या में पहुंचे साधक भाई बहनों ने गुरु चरणों मे नतमस्तक होकर अपनी हाजरी लगवाई। प्रार्थना सभा में संजय अरोड़ा ने दीनबंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ धुन का गायन किया। आश्रम के गायक नरेश बजाज ने गुरुजी तेरा प्यार मेरा आधार व निधि गोयल ने गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना गाकर भक्ति रस बिखेरा।

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