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थियेटर फिर से गुलजार:आज से खुलेंगे प्री-प्राइमरी स्कूल,सिनेमा में 100% दर्शकों के बैठने की इजाजत

मोगा2 घंटे पहले
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कोरोना वायरस के चलते गत 11 महीनों से प्री-प्राइमरी व प्राइमरी की 1 से 4 तक के क्लासों के बच्चे अभी भी घरों से पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सिनेमा में अभी तक 50% दर्शकों की इजाजत थी, जो सोमवार से 100% हो जाने से मल्टीप्लेक्स के मालिकों के चेहरे पर रौनक आई हैं। कोरोनाकाल के चलते गत वर्ष 22 मार्च से बंद पड़े प्री-प्राइमरी व प्राइमरी स्कूलों में फिर से रौनक लौटेंगी। पंजाब सरकार ने सोमवार से इनको खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी भी मोगा की हिदायतों का सख्ती से पालन करना जरुरी होगा। 380 प्री-प्राइमरी व प्राइमरी के 1 से चौथी कक्षा के बच्चे अभी भी घरों से पढ़ रहे थे। जबकि 5वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले से खुल चुके हैं। इसके साथ 50 निजी स्कूलों में भी रौनक लौटेगी। सभी स्कूलों में सैनिटाइज करने की कवायद चल रही है।

कुछ प्री-प्राइमरी के बच्चों के अभिभावक अभी चिंतित हैं। उनका कहना है कि कोरोना का अभी खतरा टला नहीं। ऐसे में छोटे बच्चों को सेफ रखना जरुरी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लुधियाना में बच्चे व टीचर संक्रमित आए हैं। ऐसे में वे अभी कुछ दिन हालात देखने के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजेंगे। वहीं मोगा में आर्बिट, नीलम व चौखा इम्पोरियम में चल रहे डिजीटल सिनेमा घरों में अब 100% दर्शकों की अनुमति मिलने से चौखा मल्टीप्लेक्स के मालिक मनजीत कांसल का कहना है कि लंबे समय से कारोबार घाटे में चल रहे थे अब कुछ उम्मीद की किरण जागी है।

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