पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कालाबाजारी:खादों की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध होंगे पर्चे : डीसी

फरीदकोट4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अधिक पैसे लेने की सूचना 9815975824 पर दें

डिप्टी कमिश्नर विमल कुमार सेतिया ने कहा कि फरीदकोट जिले में रबी की मुख्य फसल गेहूं की लगभग 35-40 प्रतिशत बिजाई मुकम्मल हो चुकी है। इस फसल के लिए बिजाई के समय अपेक्षित डीएपी जिले की 79 सहकारी सभाओं, होलसेल और रिटेल खाद डीलरों द्वारा किसानों को मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं को पहले पानी के बाद डाली जाने वाली यूरिया खाद का प्रबंध करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार ही खाद लें और इसकी बेवजह में स्टाकिंग न करें। होलसेल और रिटेल खाद विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। इस मौके मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. हरनेक सिंह रोडे ने कहा कि जिले की मांग के अनुसार एनएफएल की तरफ से ट्रकों द्वारा यूरिया खाद की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में से भी सड़क के द्वारा यूरिया खाद के प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि खाद खरीदते समय पक्का बिल जरूर लिया जाए। यदि कोई खाद विक्रेता रेट की अपेक्षा अधिक या खादों के साथ अन्य खेती सामग्री जबरन देता है तो तुरंत इसकी सूचना मोबाइल नंबर 9815975824 पर दी जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें