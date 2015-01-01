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आत्महत्या:प्राॅपर्टी डीलर ने रुपयों के लेन-देन में धोखे व धमकियों से दुखी होकर कीटनाशक निगल की आत्महत्या

मोगा2 घंटे पहले
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  • पत्नी बोली- एक दोस्त ने 34 मरले प्लाट के कागजों पर शराब पिला हस्ताक्षर करवाए 15 लाख कमीशन नहीं मिली, उधार लिए रुपयों के खाली चेक बैंक में बाउंस हो गए

प्राॅपर्टी डीलर युवक को रुपयों के लिए तंग परेशान करने व जिन लोगों से रुपये लेने थे, उनके द्वारा रुपए न देकर बदमाशों से धमकियां दिलवाने से दुखी युवक ने कीटनाशक दवा निगलकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने सब इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह व एएसआई जसवंत सिंह को दिए बयान में बताया कि 4 लोगों व उनके द्वारा बदमाशों से आए दिन मिलने वाली धमकियों से परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली है।

उधर, थाना सिटी साउथ के एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने कहा कि मृतक सुनील गोयल की पत्नी शायना के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल के बाद व सीनियर अधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं, मृतक के शव का रविवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

जवाहर नगर गली नंबर आठ निवासी शायना गोयल ने बताया कि उसका पति सुनील गोयल उर्फ काका प्राॅपर्टी डीलर का काम करता था, लेकिन प्राॅपर्टी में पिछले कई सालों से आर्थिक तौर पर मंदी होने के चलते पति को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में करीबी रिश्तेदारों व पति के दोस्तों ने उनके साथ धोखा किया। एक दोस्त ने 34 मरले प्लाट के कागजों पर शराब पिलाकर हस्ताक्षर करवा लिए थे तथा बाद में रुपए देने से इनकार कर दिया।

इसी तरह एक बड़े व्यापारी ने प्राॅपर्टी बेच कर बनता 15 लाख रुपए का कमिशन देने से इनकार कर दिया था और बदमाशों से धमकियां दिलवा रहा था। इसके अलावा एक करीबी रिश्तेदार एक मकान पर अपना हक बताकर मकान बिकने नहीं दे रहा था। वहीं, गली में रहने वाले एक व्यक्ति से 13 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिनमें से 9 लाख रुपए लौटा दिए थे, लेकिन 4 लाख रुपए की राशि बकाया थी। दो खाली चेक दिए थे, जो कि बाउंस होने पर अदालत में केस दायर है। इस प्रकार आए दिन पति को तंग परेशान किए जाने के चलते पति ने 3 नवंबर की दोपहर को जब वह घर में अकेले थे ताे कीटनाशक दवा निगल ली।

वहीं, मृतक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट में शहर के चंद अमीर लोगों के नाम उजागर किए थे, जिनके कारण वह अपनी जीवनलीला समाप्त करने जा रहा था। उनको निजी अस्पताल से सरकारी अस्पताल तथा वहां से डीएमसी के लिए रेफर कर दिया था। जहां शनिवार की अलसुबह तीन बजे उसके पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है।

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