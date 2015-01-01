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राशन वितरण:मोगा यूथ वेल्फेयर क्लब का शिव मंदिर भीम नगर कैंप में राशन वितरण समारोह आज

मोगा2 घंटे पहले
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मोगा यूथ वेल्फेयर क्लब की तरफ से 8 नवंबर को शिव मंदिर भीम नगर कैम्प में सुबह 9 बजे राशन वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस संबंधी क्लब के अध्यक्ष नीरज बठला ने बताया कि समागम में क्लब द्वारा 51 परिवारों को राशन देने के साथ दीपावली पर्व को लेकर मिठाई व मिट्टी के दीये भी वितरित किए जाएंगे।

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