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मामला दर्ज:कार से रिवाल्वर व 25 जिंदा कारतूस बरामद,पुलिस ने कार सवार व्यक्ति को किया काबू मामला दर्ज

मोगा2 घंटे पहले
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कार सवार से पुलिस को एक रिवाल्वर व 25 जिंदा रौंद वाला बैग बरामद हुआ है। पुलिस ने कार व असला कब्जे में लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिटी वन के एएसआई सतनाम सिंह ने बताया कि बुधवार को जीरा रोड व अमृतसर रोड तिकोनी पर शाम को नाकाबंदी के दौरान एक कार को शक के आधार पर रोक कर तलाशी लेने पर एक काले रंग का बैग बरामद हुआ, जिसमें से 32 एमके रिवाल्वर के

अलावा 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा असले का लाइसेंस मिला। पुलिस पार्टी द्वारा कार सवार दलजीत सिंह निवासी संत नगर मोगा को असला साथ रखने का कारण पूछा तो वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। इसके चलते पुलिस ने कार व असला कब्जे में लेने के बाद आरोपी दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बिना वजह असला साथ रखने व सरकारी आदेशों की अनदेखी करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

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