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स्टूडेंट्स वीजा:राइटवे एयरलिंक्स ने आकाशदीप का 7 दिन में लगाकर दिया यूके का स्टूडेंट्स वीजा

मोगा2 घंटे पहले
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6 महीने से बंद पड़ी एंबेसी ने जैसे ही दोबारा काम करना शुरू किया राइटवे एयरलिंक्स के यूके के स्टूडेंट्स वीजा धड़ाधड़ लगकर आने शुरू हुए हैं। इसी झड़ी में शनिवार को राइटवे एयरलिंक्स ने आकाशदीप सिंह का मात्र 7 दिनों में ही यूके का स्टूडेंट्स वीजा लगा कर दिया है। राइटवे एयरलिंक्स के चेयरमैन देवप्रिय त्यागी ने बताया कि आकाशदीप ने आईलेट्स में 5.5 बैंड प्राप्त किए थे।

उन्होंने कहा कि यूके पढ़ाई का सपना देखने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी यह है कि वह बिना आईलेट्स के 6 से 7 साल के गैप के साथ भी यूके का स्टूडेंट वीजा ले सकते हैं अथवा वह वीजा लगने के बाद तुरंत यूके फ्लाइट लेकर जा भी सकते हैं। त्यागी ने कहा कि यूके अभी बिना आईलेट्स के भी एडमिशन दे रहा है और वीजा भी 15 दिन के अंदर आ रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी अपने स्पाउस के साथ इकट्ठा यूके स्टडी वीजा और डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना चाहता है तो वह तुरंत राइटवे एयरलिंक्स के दफ्तर में संपर्क करें। उन्होंने बताया कि यही नहीं इस वक्त यूके में ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेज 20 से 40% तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं और इस सुनहरी मौके को विद्यार्थियों को गंवाना नहीं चाहिए।

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