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सफलता:राइटवे एयरलिंक्स ने 7 दिनों में चार दंपतियों का लगवाया आस्ट्रेलिया की वीजा

मोगा2 घंटे पहले
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राइटवे एयरलिंक्स ने सात दिनों में चार दंपतियों का आस्ट्रेलिया की वीजा लगवाया। एमडी देवप्रिय त्यागी ने बताया कि अब अमनदीप कौर का आस्ट्रेलिया का स्टूडेंटस वीजा लगाकर आया है। साथ हीमनजिंदर सिंह का भी स्पाउस वीजा लगा है। दोनों एक साथ आस्ट्रेलिया जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अमनदीप कौर ने 2016 में बीए की थी 4 साल का गैप होने के बावजूद उसका वीजा लगा है। देवप्रिय त्यागी ने बताया कि अब नये शादीशुदा जोड़े अप्लाई करें। स्टूडेंटस वीजा एप्लीकेंट के आईलेट्स में 5.5 बैंड आस्ट्रेलिया व 6 बैंड कनाडा के लिए होने व गैप होने पर पर अप्लाई कर सकेंगे।

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