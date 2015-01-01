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वितरण:रोटरी क्लब मोगा क्राउन दिवाली पर 100 लोगों में वितरित करेगा गर्म कपड़े

मोगा2 घंटे पहले
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रोटरी क्लब मोगा क्राउन की बैठक गोल्ड कोस्ट में साहिल अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दीपावली पर 100 लोगों को सर्दी से बचने के लिए गर्म जुराबें, टोपी, दस्ताने व ग्लव्ज देने के साथ खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 नवंबर को डीएम कॉलेज के खेल मैदान में क्रिकेट मैच व 20 दिसंबर को परिवार मिलन समारोह करवाने का फैसला लिया गया। बैठक में अध्यक्ष साहिल अरोड़ा व मनदीप सहगल ने बताया कि क्लब के नए सदस्यों के लिए परिवार मिलन समारोह के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें रोटरी 3090 के जिला गवर्नर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक में कैशियर ललित कुमार विग, परमिंदर सिंह, अजय रामूवालिया, परविंदर कुमार, सुशांत मदान, दीपक आदि उपस्थित थे।

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