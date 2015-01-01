पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सामूहिक कन्यादान:सालासर धाम कमेटी 6 दिसंबर को करेगी 5 कन्याओं की शादी

मोगा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

श्री सालासर धाम मंदिर कमेटी की ओर से 6 दिसंबर को सालासर धाम मन्दिर में हिन्दू रीति अनुसार करवाए जा रहे सामूहिक कन्यादान समागम का निमंत्रण कार्ड मंदिर कमेटी द्वारा जारी किया गया। मन्दिर कमेटी के संस्थापक सुशील मिढा ने बताया कि सामूहिक कन्यादान समागम में 5 कन्याओं की शादियां की जाएंगी। मंदिर कमेटी द्वारा सभी नवविवाहित जोड़ों को घरेलू सामान भी दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते सामूहिक कन्यादान समागम में सभी नवविवाहित जोड़ों के परिवारों को सीमित संख्या में ही आमंत्रित किया जाएगा, ताकि सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना भी रहे व हम सब मिलकर इस करोना जैसी महामारी को हरा सके। मंदिर में महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से निशुल्क सिलाई सेंटर भी चलाए जा रहे है। इस अवसर पर मनदीप कडवल, मनोज जैसवाल, अमित गोयल, यकीन कुमार आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें