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ठगी:7.5 लाख की ठगी कर नौकरी छोड़ने वाला प्लाईवुड फैक्टरी का सेल्समैन नामजद

कोटकपूरा2 घंटे पहले
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कोटकपूरा के फोकल प्वाइंट स्थित प्लाईवुड फैक्टरी में नौकरी दौरान ग्राहकों से करीब साढ़े सात लाख की उगाही एकत्रित करने के बाद मालिक को देने की बजाय खुद अपने पास रखकर नौकरी छोड़ जाने वाले कर्मचारी पर थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने फैक्टरी मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। कोटकपूरा के फोकल प्वाइंट में स्थित नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज नामक प्लाईवुड फैक्टरी के मालिक कोटकपूरा के विजय नगर निवासी दीपक कपूर द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार उनकी फैक्टरी में पिछले कई वर्ष से कोटकपूरा के हीरा सिंह नगर का रहने वाला राजीव अरोड़ा मार्केटिंग का कार्य करता था। करीब दो वर्ष पहले राजीव अरोड़ा नौकरी छोड़कर चला गया। बाद में माल लेने वाली पार्टियों से हिसाब करने के बाद पता चला कि राजीव अरोड़ा फैक्टरी से संबंधित व्यापारियों से उनके खाते का करीब सात लाख 54 हजार 186 रुपए ले गया है, जिसका उसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। पुलिस ने दीपक की शिकायत की जांच के बाद आरोपी राजीव अरोड़ा पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

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