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विरोध:शिरोमणि अकाली दल टकसाली ने किसानों के दिल्ली चलाे आंदोलन का किया समर्थन

मोगा2 घंटे पहले
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शिरोमणि अकाली दल टकसाली और होंद चिल्लड़ सिख इंसाफ जत्थेबंदी की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से देशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत 26 को दिल्ली के किए जा रहे घेराव की पूर्ण हिमायत की घोषणा की।

शिरोमणि अकाली दल टकसाली के मुख्य वक्ता और मुख्य सचिव करनैल सिंह पीरमुहम्मद और होंद चिल्लड़ सिख इंसाफ जत्थेबंदी के प्रधान दर्शन सिंह घोलिया ने कहा है कि पार्टी प्रधान जत्थेदार रणजीत सिंह ब्रहमपुरा ने किसान जत्थेबंदियों की तरफ से दिल्ली चलाे आंदालेन की हिमायत करते देश के किसानों को विश्वास दिलाया है कि वह किसान आंदोलन की हिमायत करता रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों से गोलमेज वार्ता कर इन कानूनों को रद्द कर किसान हितैषी कानून पारित करे।

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