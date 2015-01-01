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मांगपत्र:शिव सेना (हिंदुस्तान) ने राज्यपाल के नाम एडीशनल डीसी को सौंपा मांगपत्र

मोगा3 घंटे पहले
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शिव सेना हिंदुस्तान की ओर से पंजाब के राज्यपाल के नाम एडीशनल डिप्टी कमिश्नर अनीता दर्शी को पार्टी की प्रदेश महासचिव मनदीप शर्मा के नेतृत्व में पंजाब में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था के सुधार हेतु मांग पत्र सौंपा गया। महासचिव मनदीप शर्मा, राम बचन राय, जिलाध्यक्ष अमर कुमार सोनू, सोनू सचदेवा, ललित कुमार, राहुल वर्मा आदि ने कहा कि भगवान श्रीराम का अमृतसर के मानावाल गांव में पुतला दहन करने वाले दोषियों पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और बाकी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में बैंक डकैतियों, फिरौती मामले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। फिरोती नहीं देने वाले हिंदू व्यापारियों की सरेआम उनकी दुकानों में दिन दिहाड़े गोली मारी जा रही है।

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