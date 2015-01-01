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पटाखे बरामद:93 डिब्बे पटाखों समेत दुकानदार नामजद

कोटकपूरा2 घंटे पहले
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दीपावली से पहले बिना सरकारी आज्ञा के पटाखे बेचने व स्टोर करने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद शहर की घनी आबादी के बीच स्थित दुकान पर पटाखे बेचने व स्टोर करने वाले दुकानदार पर थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद कोटकपूरा शहर की दुकानों पर पटाखों की बिक्री होने की मिल रही सूचना पर कार्रवाई करते हुए शनिवार काे थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने एसआई सतपाल सिंह के नेतृत्व में कोटकपूरा के फौजी रोड पर गली में स्थित एक मनियारी की दुकान पर छापामारी कर वहां से करीब 93 डिब्बे बिना आज्ञा स्टोर किए पटाखे बरामद किए। पुलिस ने दुकान के संचालक सुनील कुमार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। डीएसपी बलकार सिंह ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को कानून की अवहेलना की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

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