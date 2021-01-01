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जहरीला पदार्थ:नामांकन भरने गए प्रत्याशी के घर में पिता को किसी ने दिया जहर, भर्ती

मोगा4 घंटे पहले
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वार्ड-4 से आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने गए पूर्व पार्षद गुरप्रीत सिंह सचदेवा के पिता को घर में किसी ने चाय में जहरीला पदार्थ पिला दिया। घर में माता-पिता ही थे। सचदेवा ने बताया कि वह नामांकन भरने गए थे ताे एक व्यक्ति घुसा और उनके 78 वर्षीय पिता जगजीत सिंह को जहरीला पदार्थ पिला दिया। वे आईसीयू में हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सचदेवा आप छोड़कर कांग्रेस में आए थे परंतु कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो अब आजाद लड़ रहे हैं।

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