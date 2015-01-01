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मारपीट:बेटे ने मां व दूसरे पिता पर हमलाकर किया घायल,साथियों के साथ घर में दाखिल होकर की मारपीट

मोगा4 घंटे पहले
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पहले पति को पंचायती तलाक देने के बाद सात साल से दूसरे पति के साथ रह रही महिला को उसके पहले पति के बेटे ने अपने साथियों समेत हमला कर घायल कर दिया। महिला को दूसरा पति बचाने के लिए आया तो उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। घायलों को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को भेज दी गई है।विश्कर्मा चौक के निकट किराए के मकान में रहने वाली परमजीत कौर ने बताया कि उसका पहले पति जगदेव सिंह के साथ विवाद के चलते सात साल पहले उसे पंचायती तलाक देकर सतनाम सिंह के साथ किराए के मकान में आकर रहने लगी थी। उसकी

तीन बेटियां भी उसके साथ रहती थीं। जबकि बेटा अपने बाप के साथ ही रहता है। उसने एक बेटी की शादी कर दी है। लेकिन दूसरी 16 साल की बेटी के लिए बेटे ने बुधवार को फोन करके कहा कि उसे कच्चा दौसांझ रोड भेज दो। लेकिन उसने बेटी को नहीं भेजा। इस पर गुस्साए बेटे ने रात को साढ़े नौ बजे अपने तीन अन्य साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। इतने दूसरा पति उसे छुड़वाने के लिए आया तो बेटे व उसके साथियों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। दोनों को सरकारी अस्पताल में लाकर दाखिल करवाया गया है।

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