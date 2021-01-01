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यज्ञ:श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भारत माता मंदिर में हवन यज्ञ करवाया

मोगा2 घंटे पहले
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भारत माता मंदिर में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से रविवार को जिला मोगा में सम्मान निधि एकत्रित करने के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के सदस्यों द्वारा एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। समर्पण निधि कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष जितेश शर्मा और श्री राम तीर्थ क्षेत्र के सह जिला संयोजक एडवोकेट वरिंदर गर्ग ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में हवन यज्ञ करते हुए मनीष मैनराय, जितेश शर्मा, रजिंदर कोहली, वरिंदर गर्ग, श्रीम शर्मा, रजिंदर सिंह, नीतीश शर्मा, भारत भूषण गर्ग, विनीत गर्ग अनिल बंसल, आदि शामिल हुए।

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