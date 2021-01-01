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ईटीटी:12वीं पास विद्यार्थी भी ले सकेंगे ईटीटी में दाखिला : डॉ. अशोक गर्ग

मोगा5 घंटे पहले
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शुकदेवा कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स मोगा के चेयरमैन व सेल्फ फाइनेंस बीएड कॉलेजेज एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी डॉ. अशोक गर्ग ने बताया कि डीएलएड (ईटीटी) के दाखिले के लिए योग्यता अब 12वीं कर दी गई है, जोकि सरकार की तरफ से पहले ग्रेजुएशन (बीए) घोषित की गई थी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की मांग पर सरकार द्वारा जो अपना फैसला वापस लिया गया है वह सरकार के इस

फैसले का स्वागत करते है अब फिर से दाखिला योग्यता 12वीं कर दी गई है। अशोक गर्ग ने बताया कि यह घोषणा सरकार की तरफ से 1 फरवरी को की गई है। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते कहा कि इस फैसले से बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा।

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