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झड़प:जलालाबाद में कांग्रेसी व अकालियों की झड़प में जख्मी हुए वर्कर्स का हाल जानने मेडिकल कॉलेज पहुंचे सुखबीर

फरीदकोट5 घंटे पहले
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  • दो घायल अकाली वर्कर फरीदकोट मेडिकल में दाखिल

गत दिनों जलालाबाद में नगर काउंसिल मतदान के नामांकन के ओदौरान शिअद व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हुई हिंसक झड़प में जख्मी हुए अकाली वर्कर्स का हाल जानने के लिए बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल में पहुंचे। गौर हो कि मंगलवार को जलालाबाद में नगर कौंसिल के चुनाव के चलते शिरोमणि अकालीदल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अपने वर्कर्स का

जब नामांकन करवाने पहुंचे थे तो इसी बीच कुछ कांग्रेसी व अकाली वर्कर्स के बीच हिंसक झड़प हुई। इसी दौरान कुछ अकाली कार्यकर्ताओं के गोली लगी जिसमें से दो वर्कर्स को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

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