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श्याम सेवा मंडल:जय श्री राधे श्याम सेवा मंडल की राहगीरों के लिए चाय सेवा जारी

मोगाएक घंटा पहले
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जय श्री राधे श्याम सेवा मंडल की ओर से सर्दी के मद्देनजर राहगीरों के लिए सुबह 5 से 7 बजे तक प्रताप रोड पर चाय सेवा जारी है। वीरवार सुबह राहगीरों को चाय की सेवा करते एडवोकेट रवि ग्रेवाल ने कहा कि मानवता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। पिछले 33 दिनों से निरंतर प्रवासी मजदूरों के लिए मंडल के युवा सदस्यों द्वारा उस समय चाय का भंडारा लगाया जाता है जब लोग घरों में सो रहे होते हैं व शीतलहर चल रही

होती है। उन्होंने कहा कि मंडल द्वारा मोगा रोटी बैंक के सहयोग से एक जनवरी को बांके बिहारी जी की पालकी शोभायात्रा भी निकाली जाएगी, जो सुबह 5 बजे खाटू धाम मंदिर से आरंभ होकर शहर की नगर परिक्रमा करते हुए जैन मंदिर में संपन्न होगी। इस अवसर पर जतिंदर पुरी, प्रवीण गोयल, जय गोयल, दिनेश गर्ग, मास्टर प्रेम कुमार, हरिओम मित्तल, नीतीश गर्ग, दीपक गर्ग, अरुण आदि उपस्थित थे।

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