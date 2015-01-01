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दुष्कर्म:मौसी से मिलने आई युवती से मौसेरे भाई ने किया दुष्कर्म, केस

फरीदकोट3 घंटे पहले
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हिमाचल प्रदेश से मौसी के घर रहने आई युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पीड़ित युवती की मां की शिकायत पर थाना सिटी फरीदकोट पुलिस ने मौसेरे भाई पर मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में रहती विधवा महिला द्वारा पुलिस अधिकारियों को दी गई शिकायत के अनुसार उसकी दो बेटियां हैं, जिनमें से एक कनाडा रहती है, जबकि दूसरी उसके साथ अहमदगढ़ में रहती है।

गत दिनों वह अपनी बेटी के पास कनाडा गई तो अपनी छोटी बेटी को उसके ननिहाल छोड़ गई। जहां से वह फरीदकोट रहती अपनी मौसी को मिलने को आ गई। वर्ष 2019 में दीपावली के आस पास शिकायतकर्ता की बहन का बेटा जोकि छुट्टियों के चलते फरीदकोट आया था ने शिकायतकर्ता की बेटी के साथ दुष्कर्म किया व किसी को बताने पर डरा धमका दिया। एसएसपी फरीदकोट द्वारा करवाई गई जांच के बाद मौसेरे भाई अदीश जैन पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

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