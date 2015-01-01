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धरना:किसानों ने जैतो रेलवे ट्रैक को खाली कर रेलवे स्टेशन के द्वार पर लगाया धरना

जैतो2 घंटे पहले
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मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू करने के लिए समूह किसान संगठनों के फैसले के अनुसार भाकियू सिधुपुर के नेतृत्व में किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से जैतो रेलवे ट्रैक को रोक रखा था। अब किसानों ने जैतो रेलवे ट्रैक खाली कर दिया है, लेकिन किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली करके रेलवे स्टेशन के द्वार के एक तरफ के कोने में अपना धरना लगा लिया है। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि वह केवल मालगाड़ियों को ही रेलवे ट्रैक से गुजरने देंगे, जब तक केन्द्र द्वारा पारित तीनाें खेती संबंधी कानून वापस नहीं होते, वह यात्री गाड़ियां नहीं चलने देंगे।

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