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कार्रवाई:80 लीटर लाहन समेत पूर्व सरपंच का बेटा काबू

कोटकपूरा2 घंटे पहले
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  • सीआईए स्टाफ जैतो की पुलिस ने की कार्रवाई

सीआईए स्टाफ जैतो की पुलिस पार्टी ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव अजीत गिल में कार्रवाई दौरान करीब 80 लीटर लाहन समेत गांव के पूर्व सरपंच के बेटे को काबू कर कार्रवाई की है। सीआईए स्टाफ जैतो के एएसआई राज कुमार को गांव अजीत गिल में गश्त दौरान जानकारी मिली कि गांव के पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह का बेटा बलकरण सिंह अपने घर पर शराब कसीद कर बेचने का धंधा करता है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलकरण सिंह के घर से करीब 80 लीटर लाहन बरामद की। थाना जैतो पुलिस ने आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

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