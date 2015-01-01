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धर्म-कर्म:सेवा, सुमिरन व सत्संग में है काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार से बचने का मार्ग : स्वामी कमलानंद गिरि

फरीदकोट2 घंटे पहले
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  • श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर में श्रीराम कथा का तीसरा दिन

फरीदकोट के रोज एनक्लेव स्थित श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर में श्री कल्याण कमल सत्संग समिति की ओर से आयोजित श्रीराम कथा प्रवचन कार्यक्रम के तीसरे दिन के प्रवचन के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी कमलानंद गिरि ने कहा कि काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार इन पांच विकारों ने प्राणियों को जकड़ा हुआ है। इनसे बचने का सर्वश्रेष्ठ साधन सेवा, सुमिरन व सत्संग है। उन्हाेंने कहा कि एक-एक विकार को दूर करने के लिए वर्षों-वर्ष लग जाते हैं। इसलिए सेवा, सुमिरन व सत्संग से जुड़ें। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। मनुष्य जैसी सोच रखेगा, वैसा ही बनेगा। बड़ी सोच रामसेतु का काम करती है। नकारात्मक सोच जहां घर कर लेती है, वहां आपस में तनाव ही बढ़ता है। अपने से छोटों की कभी कमियां व गलतियां नहीं ढूंढ़नी चाहिए।

अगर जाने-जाने में भी कोई गलती कर बैठे तो उस पर वाद-विवाद खड़ा करने की बजाय उसे प्रेमपूर्वक ढंग से क्षमा करके उन्हें शिक्षा दोगे तो वैसी गलतियां वे दोबारा नहीं करेगा। सकारात्मक विचारधारा से परिवार, समाज में आनंद व संगठन बना रहता है।उन्होंने कहा कि जिस घर में रामायण रहती है, वहां भूत-पिशाचों का कभी वास नहीं होता। वहां दरिद्रता का वास भी कभी नहीं रहता क्योंकि वहां वीर हनुमान जी की फेरी रहती है। जितने यंत्र, मंत्र हैं वे सभी रामायण में विद्यमान हैं। जो भक्त श्रीराम कथा से प्रीति करता है उसके समान कोई बड़भागी नहीं है। रामायण समान कोई भी ग्रंथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक तीन चीजें एक साथ न हों तो तब तक श्री राम कथा समझ में नहीं आती है। सबसे पहले श्रद्धा, दूसरा सत्संग और तीसरा परमात्मा के प्रति प्रेम होना।

श्रद्धा, सत्संग और ईष्ट प्रेम जब मिले तो राम कथा समझ में आती है। ऐसा रामायण में लिखा है। जिन्हें श्री राम के प्रति प्रेम नहीं है। प्रीति भाव नहीं है। सत्संग में प्रीति व श्रद्धा नहीं है, उन्हें ये कथा समझ नहीं आती है। मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य की हर सोच उसके जीवन के खेत में बोया गया एक बीज ही है। यदि मनुष्य अच्छी सोच के बीज बोएगा तो अच्छा फल मिलेगा। अगर बुरी सोच के बीच बोएगा

तो बबूल ही मिलेगा। भविष्य को स्वर्गमय बनाने के लिए उन बीजों का ध्यान देना होगा जो आज बो रहे हैं। प्रेम के बीज बोएंगे तो प्रेम के ही फल अंकुरित होकर आएंगे। क्रोध और गाली-गलौच के बीच बोएंगे तो खुद के लिए विषैले तथा व्यंग भरे वातावरण का निर्माण होगा। मनुष्य की सोच जैसी होगी उसके विचार भी वैसे बन जाएंगे।

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