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विरोध:दिल्ली में प्रदर्शन जरूर होगा, अगर हरियाणा सरकार ने रोका तो उसके खिलाफ भी करेंगे प्रदर्शन : हरमीत

मोगा2 घंटे पहले
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  • भारतीय किसान यूनियन (कादियां) की नेचर पार्क में हुई बैठक

किसानों ने संघर्ष को और तेज करने के लिए शुक्रवार को प्रदर्शनों के साथ बैठकों का सिलसिला भी जारी रखा। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन कादियां की बैठक शुक्रवार को नेचर पार्क में हुई। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे संघर्ष में 26 व 27 नवंबर को दिल्ली में रोष प्रदर्शन ज़रुर होगा। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है।

अगर हरियाणा सरकार ने उनको दिल्ली जाने से रास्ते में रोका तो वो जरूर सरकार के खिलाफ भी रोष प्रदर्शन शुरु कर देंगे। प्रदेश अध्यक्ष हरमीत सिंह कादिया ने कहा कि दिल्ली धरने की तैयारियों को लेकर पूरे पंजाब में अलग-अलग जत्थेबंदियों द्वारा किसानों की बैठके की जा रही हैं। ताकि सही समय पर किसान दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पहुंच सके। हरमीत सिंह कादिया ने कहा कि दिल्ली जाने के लिए अगर हरियाणा ने किसानों को रोका हरियाणा सरकार के खिलाफ भी किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा।

यूनियन के जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह मानुके, महासचिव गुलजार सिंह घलकला ने कहा कि पंजाब का अन्नदाता कहलाने वाला किसान केंद्र सरकार द्वारा पास किए काले कानून के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में किसानों का सभी को समर्थन करना चाहिए ताकि पंजाब की किसानी को बचाया जा सके। इस अवसर पर भारी संख्या में किसान उपस्थित थे।

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