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हेरोइन:नशीली गोलियों व हेरोइन समेत दो गिरफ्तार, एक फरार

मोगा3 घंटे पहले
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दो विभिन्न मामलों में पुलिस ने नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली नशीली गोलियोंं व पांच ग्राम हेरोइन समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना सदर के सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि गांव महेश्री संधुआं में गश्त के दौरान एक घर में रेड करके वहां से 1180 नशीली गोलियों समेत आरोपी बलवीर कौर को गिरफ्तार कर लिया।

जबकि उससे पूछताछ में पुलिस ने गगन बाला उर्फ गोगा नामक महिला को भी केस में नामजद कर लिया है। पुलिस दूसरी महिला की तलाश में रेड कर रही है। दूसरे मामले में एंटी नारकोटिक सैल के प्रभारी लखविंदर सिंह ने बताया कि थाना सिटी साउथ इलाके में तीन नंबर चूगीं पर गश्त के दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक को शक के आधार पर रोक कर उसकी तलाशी लेने पर पांच ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मोटरसाइकिल व हेरोइन को कब्जे में लेने के बाद आरोपी गौतम निवासी तखानवध को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ केस दर्ज किया है।

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