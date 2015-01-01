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घायल:दिवार के विवाद में दो भाइयों को मारपीट कर किया घायल,दोनों घायल सिविल अस्पताल में दाखिल

मोगा4 घंटे पहले
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दिवार को लेकर विवाद में पिता व पुत्र ने घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति व उसको मिलने आए भाई पर हमलाकर घायल कर दिया। घायल दोनों भाइयों को सरकारी अस्पताल में लाकर दाखिल करवाया गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को भेज दी गई है।गांव गिल निवासी जोगिंदर सिंह ने बताया कि उनके घर के सामने रहने वाले परिवार से दीवार को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद के चलते वीरवार को उसका भाई मलकीत सिंह जोकि मोगा में रहता है उसे मिलने के लिए आया हुआ था। ऐसे में उक्त पिता-पुत्र दोपहर को उनके घर में आए तथा मौका पाकर दोनों भाइयों पर हमलाकर घायल कर दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हमले के बाद हमलावर मौका पाकर फरार हो गए।

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