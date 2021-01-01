पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मामला दर्ज:चोरी की मोटरसाइकिल समेत दो लाेग काबू तीसरा साथी फरार, तीनों पर मामला दर्ज

कोटकपूरा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना सदर फरीदकोट पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल समेत दो युवकों को काबू किया है। जांच के दौरान पुलिस ने इन दोनों के साथ इस चोरी के मामले में शामिल इनके तीसरे साथी को भी नामजद किया है। थाना सदर फरीदकोट के एएसआई राजपाल सिंह को मचाकी मल्ल सिंह में ड्यूटी के दौरान गुप्त सूचना मिली कि गांव वीरेवाला खुर्द वासी गुरप्रीत सिंह व आकाशदीप सिंह मोटरसाइकिल चोरी कर बेचते हैं व अब भी एक चोरी के मोटरसाइकिल समेत गांव मचाकी मल्ल सिंह में हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को चोरी के एक मोटरसाइकिल समेत काबू कर लिया। जांच के दौरान इन लोगों ने बताया कि उनके इस धंधे में गांव वीरेवाला खूर्द वासी खुशदीप सिंह उर्फ खुशा भी शामिल है। पुलिस ने तीनों पर मामला दर्ज करने के बाद आरोपी खुशदीप की तलाश शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser