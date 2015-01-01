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फसल चोरी:मंडी में बासमती बेचने आए किसान की फसल चोरी करने के आरोप में दो नामजद

फरीदकोट3 घंटे पहले
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मंडी में बासमती की फसल बेचने आए किसान की फसल चोरी करने के आरोप में थाना सिटी फरीदकोट पुलिस ने दो आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। गांव सांधां वाला के रहने वाले किसान राजबिंदर सिंह द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के अनुसार वह फरीदकोट की अनाज मंडी स्थित आढ़त की फर्म कर्मजीत ट्रेडिंग कंपनी पर बासमती की फसल बेचने को आया था। 2 नवंबर की रात को वह व उसका भतीजा मंगल सिंह फसल की रखवाली को वहीं फसल के पास सौ रहे थे।

रात को करीब अढ़ाई बजे उसके भतीजे की अचानक शोर से आंख खुल गई। उन्होंने उठ कर देखा तो मंडी के पास स्थित झोपड़पट्टी के रहने वाले मनोज कुमार व प्रकाश समेत करीब पांच छह व्यक्ति उनकी फसल की ढेरी से बासमती चोरी कर रहे थे। इस दौरान आरोपी करीब 53 सौ रुपए की कीमत का करीब दो क्विंटल धान चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने उक्त शिकायत पर जांच के बाद दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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