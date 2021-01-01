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मारपीट:सांझी दीवार पर टीन डालने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, बुजुर्ग समेत दो घायल

मोगा5 घंटे पहले
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  • 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

दो परिवारों की सांझी दीवार पर टीन डालने को लेकर हुए झगड़े में दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 लोगों पर केस दर्ज किया है। थाना बाघापुराना के एएसआई परमजीत सिंह ने बताया कि गांव गिल निवासी जोगिंदर सिंह 65 साल ने पुलिस को बयान दिया है कि उनके घर के सामने रहने वाले परिवार से दीवार को लेकर विवाद चल रहा था।

इसी विवाद के चलते 17 दिसंबर 2020 को उसका भाई मलकीत सिंह जोकि मोगा में रहता है उसे मिलने के लिए आया हुआ था। ऐसे में उक्त पिता पुत्र दोपहर को उनके घर में आए तथा मौका पाकर दोनों भाइयों पर हमला कर घायल कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को देने पर उसके बयान पर अमृतपाल सिंह व उसके पिता टहल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

घायल बुजुर्ग हमलावरों को सांझी दीवार पर टीन डालने के रोक रहा था, जिससे गुस्साए पिता-पुत्र ने उस पर हमलाकर दिया था।दूसरे पक्ष के अमृतपाल सिंह ने बयान दिया है कि वह अपने हिस्से की दीवार पर टीन की छत डाल रहे थे। ऐसे में जोगिंदर सिंह समेत उसके बेटों व भाई के अलावा 6 अज्ञात लोगों ने उस पर हमलाकर दिया था तथा पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके बयान पर जोगिंदर सिंह, उसके भाई मलकीत सिंह, भतीजे बंटी, बेटे लखबीर सिंह, पत्नी कुलदीप कौर के अलावा 6 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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