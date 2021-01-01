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नामांकन:मोगा में नामिनेशन के मौके पर हंगामा, कांग्रेसी प्रत्याशी का नई वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, शिअद नेता बोले-ऐस प्रत्याशी कैसे सकते हैं नामांकन

मोगा5 घंटे पहले
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बुधवार को विधायक डाॅ. हरजोत कमल के नेतृत्व में कांग्रेस के उनके गुट के उम्मीदवारों ने अलग-अलग वार्ड के मुताबिक संबंधित रिटर्निंग अफसरों के पास अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए। इस मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर डाॅ. रजिन्दर कौर, नीतिका भल्ला, अंजू सिंगला, जुगराज जगह रौली, जसविंदर सिंह काका लंढेके, उषा रानी, कुलदीप सिंह बस्सियां, अशोक कुमार, वन्दना रानी, अमरजीत सिंह, शिखा, कुलदीप

कौर, पवित्तर सिंह ढिल्लों, रजनी, राेमन‌ मक्कड़, जसवीर कौर, वरिंदर कौर बराड़, विजय खुराना, कुलविंदर कौर, जगजीत सिंह, गुरप्रीत कौर, गुरजीत कौर, जगचानन सिंह जगी, परमजीत कौर, सोम सिंह, साहिल अरोड़ा, कुसम बाली, डाॅ. दर्शन लाल, मनदीप कौर, कमलप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह, मनजीत कौर गिल, गुरसेवक सिंह सम्राट व सारिका ने नामांकन भरे।

वहीं, बुधवार को ही नामिनेशन के अंतिम दिन उस समय थोड़ा हंगामा हो गया जब वार्ड नंबर 19 की प्रत्याशी रजनी बाला नामिनेशन भरने गईं और उस समय अकाली दल के उम्मीदवार के पति व पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में उम्मीदवार का नाम नहीं है, ऐसे में वह नामिनेशन नहीं कर सकतीं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार रजनी बाला का रहना है कि उसकी विधान सभा की वोटर लिस्ट में नाम है, जबकि नई

लिस्ट में तकनीकी कारणाें से रह गई ताे क्या हुआ, उसे पता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कवरिंग उम्मीदवार के भी कागजात भरे हैं। इसलिए हम कांग्रेस की टिकट पर हर हाल चुनाव लड़ेंगे। जब इस संबंधी आरओ एक्सईएन हरिंदर सिंह ढिल्लों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को कागजों की जांच होनी है। उससे पहले वह कुछ नहीं कह सकते।

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