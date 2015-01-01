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जागरूकता सप्ताह:मोगा के एसडी काॅलेज फार वुमेन में वोटर जागरूकता सप्ताह शुरू

मोगा2 घंटे पहले
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एसडी काॅलेज फाॅर वुमेन में जिला प्रशासन के निर्देशन पर वोटर जागरूकता और वोट बनाने की मुहिम का आरंभ किया गया। यह मुहिम 1 सप्ताह तक चलेगी। काॅलेज प्रिंसिपल डॉ. नीना अनेजा ने बताया कि शनिवार को काॅलेज के प्रांगण में जिन छात्राओं की वोट नहीं बनी है, उनको पंजाब सरकार की तरफ से जारी मतदान फार्म भरवाया गया और वोट के अधिकार के लिए जागरूक किया गया। छात्राओं ने वोट बनाने के फार्म एनसीसी यूनिट के लेफ्टिनेंट रमनप्रीत कौर और एनएसएस यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. दलजीत कौर के निर्देशन में भरे। फार्म भरते समय कोविड-19 की सावधानियों का खास ध्यान रखा गया।

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