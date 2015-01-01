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सुविधा:खुखराना गांव में स्मार्ट राशन कार्ड बांटने का काम शुरू

मोगा2 घंटे पहले
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सीरा चक्कर और चेयरमैन रजिन्दरपाल सिंह गिल गांव खुखराना में स्मार्ट कार्ड बांटते हुए के साथ हैं सरपंच गुरतेज सिंह।

शुक्रवार को विधायक डाॅ. हरजोत कमल के भाई सीरा चक्कर और चेयरमैन रजिन्दरपाल सिंह गिल सिंघावाला ने गांव खुखराना में स्मार्ट राशन कार्ड बांटने के कार्य की शुरू करवाया। इस मौके गुरतेज सिंह, जीत सिंह, जगरूप सिंह, बलवीर सिंह, नछतर सिंह, मनजीत सिंह, अमरीक सिंह, सुखदेव सिंह और गांव निवासी उपस्थित थे।

सरपंच गुरतेज सिंह खुखराना ने कहा कि वह विधायक डाॅ. हरजोत कमल के धन्यवादी हैं जिनके यत्नों से अब तक गांव खुखराना को तकरीबन 15 लाख रुपए की अनुदान राशि मिल चुकी है, जिससे इंटरलॉक टाइलें और सीवरेज का काम जंगी स्तर पर चल रहा है। इस मौके विधायक डाॅ. हरजोत कमल ने वर्चुअल संबोधन करते कहा कि गांवों को शहरों जैसी सहूलियतें मुहैया करवाना उनका स्वप्न है।

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