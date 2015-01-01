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विराेध:मजदूर औरतों ने कर्जवसूली काे आए माइक्रो फाइनांस कंपनी अधिकारियों का किया विराेध

निहाल सिंह वाला2 घंटे पहले
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माइक्रो फाइनांस कंपनियों की ओर से गरीब मजदूर औरतों से कर्जावसूली के लिए गुंडागर्दी करने पर आ गए हैं। इसका औरतों ने जत्थेबंदक होकर कंपनी के अधिकारियों को बेरंग वापस लौटा दिया। प्रेस को जानकारी देते औरत कर्जामुक्ति की नेता हरमनदीप सिंह व डॉ. जगराम सिंह निहाल सिंह वाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुकमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। 6 दिसंबर को मजदूरों की मांगों व कर्जामुक्ति के लिए माल मंत्री पंजाब गुरप्रीत सिंह कांगड़ के घर का घेराव किया जाएगा।

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